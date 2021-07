Scuole a Salerno, per l’Asl non ci sarà Dad (VIDEO) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Stiamo creando le condizioni perché a Salerno e provincia la scuola possa riaprire in piena sicurezza”. Lo dice con convinzione ed ottimismo il direttore sanitario dell’Asl, Ferdinando Primiano, a margine del convegno che, presso l’ordine dei medici di Salerno, questa mattina, ha analizzato proprio la prevenzione e le reazioni di famiglie e ragazzi alle prese con il coronavirus, affidando uno specifico studio a cura della dottoressa Rosa Zampetti. L’incontro è servito all’Asl anche a celebrare l’ottimo risultato raggiunto nella vaccinazione. Primiano di poco del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Stiamo creando le condizioni perché ae provincia la scuola possa riaprire in piena sicurezza”. Lo dice con convinzione ed ottimismo il direttore sanitario del, Ferdinando Primiano, a margine del convegno che, presso l’ordine dei medici di, questa mattina, ha analizzato proprio la prevenzione e le reazioni di famiglie e ragazzi alle prese con il coronavirus, affidando uno specifico studio a cura della dottoressa Rosa Zampetti. L’incontro è servito alanche a celebrare l’ottimo risultato raggiunto nella vaccinazione. Primiano di poco del ...

