Pellegrini, l'ultima danza: è settima nei 200 sl della Titmus (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federica Pellegrini dalla corsia numero 1 nuota per l'ultima volta i 200 stile libero ai Giochi olimpici in 1'55"91 (27"29, 56"64m 1'26"46"): abbraccia l'americana Katie Ledecky che non ha quasi 33 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicadalla corsia numero 1 nuota per l'volta i 200 stile libero ai Giochi olimpici in 1'55"91 (27"29, 56"64m 1'26"46"): abbraccia l'americana Katie Ledecky che non ha quasi 33 ...

Advertising

LiaCapizzi : THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 2… - Eurosport_IT : L’ultima 200 olimpica della Divina si avvicina ???????? Qualche numero per ricordarci della grandezza di Federica Pell… - fanpage : Un'emozione troppo forte, difficile da contenere. Piange a dirotto Federica Pellegrini - CasLau94 : RT @girlvnfire: Ero bambina quando ho iniziato a vedere le prime olimpiadi conoscendo così la divina Federica Pellegrini. Essere qui a vede… - ilaxhbw : #incazzata sto sveglia dalle 3 (sono le 5) per vedere le olimpiadi di nuoto e mi ritrovo a vedere per la terza volt… -