Manuela e lo schiaffo a Stefano a Temptation Island 2021 | cosa è accaduto? | Video Witty Tv

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Durante il falò di confronto, causa parecchia rabbia accumulata nei giorni precedenti,ha tirato uno, ormai ex fidanzato. Nell’ultima puntata diè successo proprio di tutto. Il falò di confronto fraha fatto sì che Filippo non potesse rimanere seduto comodo sul suo tronco, ma dovesse alzarsi per calmare i due protagonisti della storia d’amore e soprattutto separarli. La lite, infatti, si è accesa con poco. Poi sono sopraggiunte le lacrime. Come è finita? I due hanno deciso di separarsi e ...