LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4-10, pessimo avvio di Montano (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-13 Scatenata la Corea, incontenibile Gu. 6-11 Dopo aver rivisto la stoccata alla moviola, l’arbitro gira il punto a favore della Corea del Sud. 7-10 Parata e risposta di Berrè. 6-10 Ancora Berré. 5-10 Berré contro Gu. Parata e risposta dell’azzurro. 4-10 Aldo Montano subisce un parziale di 0-5 che, purtroppo indirizza da subito la finale verso la Corea del Sud. 4-9 Ancora Oh. 4-8 pessimo avvio di Montano. 4-7 Sorpreso Montano, che deve sbloccarsi. 4-6 Prova l’allungo la Corea. 4-5 Il primo assalto si chiude in favore di Kim. Ora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-13 Scatenata la Corea, incontenibile Gu. 6-11 Dopo aver rivisto la stoccata alla moviola, l’arbitro gira il punto a favore della Corea del Sud. 7-10 Parata e risposta di Berrè. 6-10 Ancora Berré. 5-10 Berré contro Gu. Parata e risposta dell’azzurro. 4-10 Aldosubisce un parziale di 0-5 che, purtroppo indirizza da subito la finale verso la Corea del Sud. 4-9 Ancora Oh. 4-8di. 4-7 Sorpreso, che deve sbloccarsi. 4-6 Prova l’allungo la Corea. 4-5 Il primo assalto si chiude in favore di Kim. Ora ...

Advertising

gotdaev : Eccoci live con la finale di scherma - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'Italia si gioca un oro in finale per la scherma #giochiolimpici #Tokyo2020 - FedeAle1525 : RT @fanpage: L'Italia si gioca un oro in finale per la scherma #giochiolimpici #Tokyo2020 - fanpage : L'Italia si gioca un oro in finale per la scherma #giochiolimpici #Tokyo2020 - MacoPorcaro : RT @SkySport: Olimpiadi, risultati di oggi in diretta live: Scherma, la squadra di sciabola è in finale #SkySport #Tokyo2020 -