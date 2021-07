«Green Pass per scuola e trasporti» Draghi accelera | domani in cdm

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Corre veloce l?orologio per laitaliana. Al 13 settembre manca infatti poco più di un mese ma restano ancora da sciogliere molti dei nodi che preoccupano in vista del rientro in...

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - DimitriScarlato : Molti cittadini italiani residenti nel Regno Unito e già vaccinati, per aggirare l'inazione del Governo italiano, h… - MarySpes : RT @luigi80I: @A_NMorelli Misure emergenziali le quali prevedono che delle persone,con green pass, possano attenuare le misure di protezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

... pubblicata sull'edizione in edicola oggi, mercoledì 28 luglio 2021, nella quale ha commentato la situazione pandemica attuale in Italia, a cominciare dal. La certificazione verde, ...Nonostante i matrimoni sono tornati ad essere celebrati grazie all'introduzione del, l'obiettivo con il bonus matrimonio è sicuramente quello di risollevare un settore distrutto a causa ...Identificati e denunciati gli organizzatori e promotori della manifestazione e del corteo di sabato pomeriggio a Busto contro il Green Pass: non c'era stato alcun preavviso di pubblica manifestazione.Infine, l'ex presidente del Consiglio ha anche espresso un parere circa il tema caldo del momento, la Certificazione Covid: "Il Green pass è un onere, un aggravio per tutti i cittadini e gli operatori ...