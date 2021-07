FIGC, Gravina: “Ho proposto la fusione tra Serie B e Serie C” | VIDEO (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, pensa a come cambiare il calcio professionistico dalla stagione 2024-2025. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gabriele, Presidente della, pensa a come cambiare il calcio professionistico dalla stagione 2024-2025. Le sue dichiarazioni

Ultime Notizie dalla rete : FIGC Gravina Serie A, Gravina punta a cambiare il calcio: ecco i piani della riforma GRAVINA FIGC SERIE A - Gabriele Gravina punta a cambiare il calcio in maniera totale. Nel consiglio federale, andato in scena ieri sera a Roma , si è parlato della nuova riforma ideata dal numero uno ...

Gravina: 'Europeo resterà nella storia' Il presidente della Figc a Castel di Sangro: 'È un sogno che è diventato realtà. Ora dobbiamo continuare a lavorare duramente per altri obiettivi'. lc/mc/gtr

Gravina, il presidente della Figc: «L’Italia del calcio ringrazia le Poste» Corriere della Sera Il Carpi non si arrende e spera nel Tar. Doppio appello del sindaco Bellelli Il presidente Mantovani e il consigliere Forlenza erano ieri a Roma per incaricare un avvocato da affiancare a Grassani. Protesta dei tifosi con una ...

FIGC, riforma dei campionati e domande di riammissione – ripescaggio Palermo e Sassari Torres ammesse alla Serie B femminile. Ufficializzata la Var in Serie B dalla prima giornata di campionato ROMA – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con ...

