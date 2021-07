Federica Pellegrini ufficializza love story con Matteo Giunta: “Compagno di vita speciale” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”. Federica Pellegrini ufficializza la love story con l’allenatore Matteo Giunta dopo la finale dei 200 stile libero. “E’ stato un grandissimo allenatore e un Compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro – ha sottolineato la nuotatrice al Tg1-. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. E’ stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Se non ci fosse statoprobabilmente avrei smesso qualche anno fa”.lacon l’allenatoredopo la finale dei 200 stile libero. “E’ stato un grandissimo allenatore e undi, spero lo sarà anche in futuro – ha sottolineato la nuotatrice al Tg1-. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. E’ stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo ...

