“Carabinieri infami”. Fedez si becca un’altra denuncia per gli insulti all’Arma in una canzone (video) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fedez canta, anzi, insulta. “Io li chiamo infami, tutti quei figli di cani, tu come li chiami, Carabinieri e militari”. Parole che non sono piaciute all’Associazione pro territorio e cittadini onlusm che ha presentato nella giornata di ieri alla Procura di Milano una denuncia contro Fedez. La ragione, si legge nell’atto, firmato per conto dell’Associazione da Roberto Colasanti, colonnello dei Carabinieri in congedo, è “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone ‘Tu ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)canta, anzi, insulta. “Io li chiamo, tutti quei figli di cani, tu come li chiami,e militari”. Parole che non sono piaciute all’Associazione pro territorio e cittadini onlusm che ha presentato nella giornata di ieri alla Procura di Milano unacontro. La ragione, si legge nell’atto, firmato per conto dell’Associazione da Roberto Colasanti, colonnello deiin congedo, è “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della‘Tu ...

