BFC Media acquista altre azioni proprie (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – BFC Media ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall’assemblea degli azionisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea), tra il 16 e il 23 luglio 2021 inclusi, ha acquistato 8.250 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,66 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a circa 21.945 euro. A seguito di tali operazioni BFC Media possiede, al 23 luglio, un totale di 15.750 azioni proprie, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – BFCha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizioneapprovato dall’assemblea deglisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea), tra il 16 e il 23 luglio 2021 inclusi, hato 8.250ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,66 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a circa 21.945 euro. A seguito di tali operBFCpossiede, al 23 luglio, un totale di 15.750, ...

Advertising

lulopdotcom : #automotive #nexttothetruckers Next To The Truckers: sabato 24 luglio alle 23.30 su Forbes (BFC Media), in replica… - DividendProfit : BFC Media, l’andamento dei ricavi nel primo semestre 2021 - bluerating_com : RT @bluerating_com: Bfc Media, semestrale: ricavi in crescita dell’85% -

Ultime Notizie dalla rete : BFC Media BFC Media acquista altre azioni proprie BFC Media ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla ...

Osservatorio AIM: la Lombardia prima regione su AIM Italia con il 39% delle società quotate ... Grifal, Industrie Chimiche Forestali, KOLINPHARMA, Costamp Group, Alfio Bardolla Training Group, Culti Milano, Digital360, TPS, Agatos, Casta Diva Group, 4AIM SICAF, SCM SIM, DHH, BFC Media, ...

BFC Media acquista altre azioni proprie Borsa Italiana BFC Media acquista altre azioni proprie BFC Media ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e ...

Aim (+0,1%) – Seduta dai volumi contenuti, bene Bfc Media (+3,7%) Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri a +0,1% rispetto al -0,1% del London Ftse Aim 100 e allo 0,0% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 3.798.685 pe ...

ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla ...... Grifal, Industrie Chimiche Forestali, KOLINPHARMA, Costamp Group, Alfio Bardolla Training Group, Culti Milano, Digital360, TPS, Agatos, Casta Diva Group, 4AIM SICAF, SCM SIM, DHH,, ...BFC Media ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e ...Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri a +0,1% rispetto al -0,1% del London Ftse Aim 100 e allo 0,0% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 3.798.685 pe ...