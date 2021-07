Vaccini, fino al 3 agosto proseguono gli Open Days (Di martedì 27 luglio 2021) Vaccini anti Covid: proseguono fino a martedì 3 agosto (compreso) gli “Open Days” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione presso tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 27 luglio 2021)anti Covid:a martedì 3(compreso) gli “” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione presso tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Agenzia_Ansa : L'università Statale di Milano vara l'obbligo del Green Pass per gli studenti che vogliono usufruire dei posti lett… - fattoquotidiano : IL VOLTAGABBANA SALVINI Quel tizio che dai gazebo grida “firmate per la giustizia” credendosi Pannella fino a poco… - TfnWeb : Vaccini, fino al 3 agosto proseguono gli “Open Days” per tutta la popolazione dai 12 anni in su - Zampaglion : RT @RRobitt2011: Ai vaccinatori fino a 9.000,00 euro lorde… il modico prezzo dei nostri anceli. Mega parcelle ai medici vaccinatori, indaga… - Scriby77 : RT @_Sazed: Riteneva I Vaccini Inutili E Dannosi. Sosteneva Che Il Green Pass Fosse Una Stortura Democratica - Firmava Petizioni Per Radiar… -