UPS perde l’8% su diminuzione volumi in secondo trimestre

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Affonda United Parcel Service con i prezzi allineati a 191,9 per una discesa dell’8,55%. Nonostante gli utili sopra le attese nel, il titolo della società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali accusa il rallentamento dei, un segnale che il boom della pandemia potrebbe essere stato superato. Il volume medio giornaliero dei pacchi negli Stati Uniti è diminuito del 2,9% nelrispetto all’anno precedente, con l’aumento dei prezzi che ha comunque consentito di registrare un aumento delle vendite pari al 10%. Il volume dei pacchi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UPS perde

Teleborsa

Affonda United Parcel Service con i prezzi allineati a 191,9 per una discesa dell'8,55% . Nonostante gli utili sopra le attese nel secondo trimestre, il titolo della società americana di trasporto ...Poste Italiane primo operatore maquote di mercato . Nel 2020 i ricavi registrati nel settore postale sono cresciuti in media, ...4 punti percentuali su base annua), seguito da Brt (13,5%),(...(Teleborsa) - Affonda United Parcel Service con i prezzi allineati a 191,9 per una discesa dell'8,55%. Nonostante gli utili sopra le attese nel secondo trimestre, il titolo della società ...