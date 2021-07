Maneskin premiati | la band riceve la Lupa Capitolina

(Di martedì 27 luglio 2021) Isono tornati nella città in cui prima della loro ascesa creavano musica. A Roma, laha avuto l’onore dire il massimo riconoscimento romano per personaggi illustri. Tanto giovani quanto inarrestabili i, che non solo hanno conosciuto uno strabiliante successo, con diverse vittorie e record uno dopo l’altro, ma che ora hanno avuto un’altra grande soddisfazione. Poco più che ventenni, i quattro ragazzi romani sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

A Damiano , Victoria , Ethan e Thomas , i quattro membri dei Måneskin , è stata consegnata anche la medaglia di Roma Capitale , coniata ogni anno il 21 aprile. Quest'anno è dedicata ai 150 anni di ...shadow carousel Icon la Lupa capitolina Icon la Lupa capitolina Icon la Lupa capitolina Icon la Lupa capitolina I...I Maneskin sono premiati in Campidoglio dalla sindaca Raggi con la Lupa capitolina, onorificenza dopo la vittoria all'Eurovision.