Le impressionanti immagini delle strade trasformate in fiumi sul lago di Como | VIDEO

(Di martedì 27 luglio 2021) Impressionante la mole d’acqua che si è riversata negli ultimi tre giorni sul comasco, Cernobbio e l’area intorno aldi. Le violentissime piogge di stanotte si sono aggiunte a quelle passate, cadendo su un terreno già gonfio d’acqua e mettendo sotto pressione canali di scolo e caditoie già in grande sofferenza. Il risultato sono le clamoroseche arrivano a ciclo continuo sui social netwotk, in particolare Twitter, dove è stato postato questoimpressionante, che mostra la situazione quasi in tempo reale sulle rive deldi. “Suldi ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegeta… - Tg3web : Almeno 25 morti e 200 mila evacuati nelle alluvioni che hanno colpito lo Henan, in Cina. Impressionanti le immagini… - MarcellaRibolla : RT @GiuseppeConteIT: Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegetazio… - StefanoDeMaron : RT @KuroshBozorgh: @Emergenza24 @Giulio_Firenze Impressionanti le immagini.Pomeriggio da incubo nella zona di #Fidenza - ACV123090940001 : RT @GiuseppeConteIT: Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegetazio… -

Ultime Notizie dalla rete : impressionanti immagini

Corriere TV

Sonoleche stanno diffondendo in queste ore i giornali di tutto il mondo , che mostrano la grande colonna di fumo che si leva nel cielo della città tedesca. Sul posto sono ...Il Messico di Forza Horizon 5 sarà poi una ' regione in continua evoluzione ' che cambierà in base al trascorrere delle stagioni e sarà scossa da eventi meteorologici. Si ricorda che ...Un video diffuso da un utente su Twitter mostra il livello di allarme provocato dalle alluvioni nel comasco, dove da tre giorni non cessa di piovere ...Pezzi di ghiaccio come proiettili sui parabrezza: ecco le immagini dopo la tempesta in A1 tra Parma e Fidenza. Paura per automobilisti e passeggeri (VIDEO) Una forte tempesta di grandine ha bloccato i ...