La Fiorentina non dimentica Sensi: lui e altri due per il ruolo di regista (Di martedì 27 luglio 2021) La Fiorentina non molla Stefano Sensi Nonostante le smentite dei giorni scorsi, la Fiorentina continua ad essere interessata a Stefano Sensi. Il centrocampista, che spera di aver messo definitivamente da parte i problemi fisici, vorrebbe giocarsi le sue carte all'Inter e dimostrare di essere all'altezza del club e dell'investimento fatto. Dall'altro lato i viola, secondo il Corriere dello Sport, non hanno del tutto abbandonato le speranze di portarlo a Firenze e affidargli le chiavi del centrocampo. Oltre al numero 12 nerazzurro piacciono anche Skhiri (Colonia) e Torreira (Arsenal): quest'ultimo è in cima alle ...

