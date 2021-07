"I grillini non fanno paura e oramai prendono tutto". La chiacchierata tra Vespa e Renzi in Puglia (Di martedì 27 luglio 2021) “L’ultimo libro di Renzi è primo nella classifica della saggistica”. “Ma solo perché quello di Vespa è uscito prima”. Parte cosi la chiacchierata tra Bruno Vespa e Matteo Renzi che domenica sera anziché il canonico salotto televisivo ha avuto come scenario i vitigni di Masseria Li Reni, dove il conduttore produce un pregiato primitivo di Manduria e da qualche mese ha aperto anche un ristorante. Renzi è in Puglia per la presentazione del suo ultimo libro, Controcorrente. Il tour, dopo la prima a Roma con Enrico Mentana, si è spostato proprio nella regione dove l’ex ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) “L’ultimo libro diè primo nella classifica della saggistica”. “Ma solo perché quello diè uscito prima”. Parte cosi latra Brunoe Matteoche domenica sera anziché il canonico salotto televisivo ha avuto come scenario i vitigni di Masseria Li Reni, dove il conduttore produce un pregiato primitivo di Manduria e da qualche mese ha aperto anche un ristorante.è inper la presentazione del suo ultimo libro, Controcorrente. Il tour, dopo la prima a Roma con Enrico Mentana, si è spostato proprio nella regione dove l’ex ...

