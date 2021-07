Harry e Meghan | Lilibet aggiunta alla linea di successione solo ora | imbarazzo a corte | il brutto sospetto

(Di martedì 27 luglio 2021) LOLNEWS. IT -Diana Mountbatten - Windsor è nata lo scorso 4 giugno e fino a ieri non era ancora statadi. Dopo la pioggia di articoli da parte dei tabloid inglesi, è ...

Dopo la pioggia di articoli da parte dei tabloid inglesi, è stata aggiornata: ora è all'8° posto, Archie al 7°,al 6°. Ma perché ci sono voluti quasi 2 mesi quando per Archie la linea è ...Con l'arrivo, lo scorso 4 giugno, della piccola Lilibet Diana, secondogenita del principee diMarkle, quella lista si è modificata ancora. O meglio, avrebbero dovuto modificarla nel ...LOLNEWS.IT - Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata lo scorso 4 giugno e fino a ieri non era ancora stata aggiunta alla linea di successione. Dopo la pioggia di articoli da parte dei ...Lilibet non ancora aggiunta alla linea di successione, a Palazzo hanno rimediato subito: perché ci sono voluti quasi 2 mesi, il ‘problema’ ...