Guendalina Tavassi si separa dal marito | l’ex suocera | “Sapessi | sono felice che si siano lasciati”

(Di martedì 27 luglio 2021)fa un commento suSicuramento non è un ottimo periodo per, ex concorrente del Grande Fratello e frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso. Infatti qualche mese fagieffina è stata protagonista di uno scandalo legato alle sue foto private e dei video intimi rubati dal suo smartphone sottratti L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Consigli di bellezza? #Pomeriggio5 #Rewind - coeurdleoniaz : La botta di serotonina che mi da Guendalina Tavassi su Instagram - luinthesky_ : quando med1aset capirà che per svoltare bisogna fare un reality su Guendalina Tavassi sarà troppo tardi - amoreavrai : Io estasiata ad ogni storia di Guendalina Tavassi ma prendetela e buttatela dentro la casa del gf che vi fa vedere lei come si fa un reality - cigaretteyellow : guendalina tavassi semplicemente iconica -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Ormai è cosa nota chee Umberto D'Aponte si siano lasciati . Per l'ex gieffina, d'altronde, gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici: prima si è ritrovata a far fronte al furto di foto e video ...Per motivi ancora sconosciuti la love story trae Umberto D'Aponte è terminata L'influencer romana si è ritrovata attaccata dalla suocera per motivi sconosciuti. La mamma di Umberto si è intrufolata in una discussione sui social ...Guendalina Tavassi, dopo alcuni commenti ricevuti dalla suocera, sembrerebbe aver risposto velatamente, facendo capire la sua posizione ...Guendalina Tavassi, in vacanza è super sensuale in cucina e i fan sul web vanno fuori di testa: "Creatura ultraterrena".