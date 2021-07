Esplosione in Germania, paura per nuvola nera: cosa è successo a Leverkusen (Di martedì 27 luglio 2021) Tanta paura in Germania per una forte Esplosione avvertita nell'Ovest del Paese. La città teatro dell'accaduto è stata Leverkusen, da cui sui social e sui media tedeschi sono arrivate immagini che hanno documentato in maniera eloquente la situazione venutasi a creare. L'evento si è verificato all'interno di un impianto chimico e da subito è arrivato l'invito alla popolazione a mettersi al riparo in casa, provvedendo a chiudere le finestre per evitare di respirare l'aria resa insalubre dall'accaduto. Stando alle prime notizie, inoltre, ci sarebbero dei feriti. Esplosione in Germania: la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 luglio 2021) Tantainper una forteavvertita nell'Ovest del Paese. La città teatro dell'accaduto è stata, da cui sui social e sui media tedeschi sono arrivate immagini che hanno documentato in maniera eloquente la situazione venutasi a creare. L'evento si è verificato all'interno di un impianto chimico e da subito è arrivato l'invito alla popolazione a mettersi al riparo in casa, provvedendo a chiudere le finestre per evitare di respirare l'aria resa insalubre dall'accaduto. Stando alle prime notizie, inoltre, ci sarebbero dei feriti.in: la ...

RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - LaStampa : Paura in Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, una grande nube nera nel cielo - MediasetTgcom24 : Germania, esplosione in impianto chimico: allarme in tutta l'area #germania - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: +++#BREAKING NEWS+++ ?? #GERMANIA, #LEVERKUSEN: 'PERICOLO ESTREMO', PER UNA FORTE #ESPLOSIONE ALL'IMPIANTO #CHIMICO DE… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: +++#BREAKING NEWS+++ ?? #GERMANIA, #LEVERKUSEN: 'PERICOLO ESTREMO', PER UNA FORTE #ESPLOSIONE ALL'IMPIANTO #CHIMICO DE… -