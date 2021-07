Dragon Age starebbe per diventare una serie TV Netflix

(Di martedì 27 luglio 2021) Stando ad alcune fonti affidabili e comprovate da Giant Freakin Robot,Age diventerà unaTV sue lo show è in fase di sviluppo attivo proprio ora. Ci sono pochi dettagli su come potrebbe essere unadiAge, ma in base al gioco originale, ci sono diverse strade che potrebbe prendere, a partire dallo sviluppo del personaggio. A differenza di altri adattamenti di videogiochi, l'aspetto RPG darebbe opzioni creative per nuovi personaggi non spesso offerte da altre produzioni. Certo, ci sono regole in questo mondo diAge con ...

