D’Amato: Green Pass, aumentare controlli negli aeroporti (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – “Vanno aumentati i controlli sul Green Pass negli aeroporti, sia in arrivo che in partenza. La competenza e’ del ministero della Salute che ha un ufficio apposito ma ci siamo resi disponibili a integrare queste competenze o sostituirle”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, parlando, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Fiumicino – “Vanno aumentati isul, sia in arrivo che in partenza. La competenza e’ del ministero della Salute che ha un ufficio apposito ma ci siamo resi disponibili a integrare queste competenze o sostituirle”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, parlando, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma.

augusto_amato : Vaccini e Green pass: da Aosta a Ragusa, la protesta nelle piazze d'Italia: 'Il governo fa terrorismo'. La regia de… - infoitinterno : Green Pass, D'Amato: “Dopo l'annuncio di Draghi 55mila prenotazioni per il vaccino” - LuigiF97101292 : RT @NessunaCorrelaz: 23 Luglio 2021 - GP Obbligo 38mila Fessi Green Pass obbligatorio, Alessio D’Amato: “Dopo parole di Draghi in 38mila h… - EremitaMancato : RT @NessunaCorrelaz: 23 Luglio 2021 - GP Obbligo 38mila Fessi Green Pass obbligatorio, Alessio D’Amato: “Dopo parole di Draghi in 38mila h… - PaoloBMb70 : Green Pass obbligatorio, Alessio D'Amato: Dopo parole di Draghi in 38mila hanno prenotato vaccinoGreen Pass obbliga… -