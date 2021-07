Calendario Olimpiadi 28 luglio | orari | tv | programma | streaming Tutte le gare e le finali

(Di martedì 27 luglio 2021) Ledi Tokyo 2021 proseguono in maniera travolgente, mercoledì 28andrà in scena la quinta giornata e si preannuncia grandissimo spettacolo con un’abbuffata di sport e tantissimi titoli in palio. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti glie gli eventi di mercoledì 28alledi Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ...

Advertising

Eurosport_IT : Thomas Ceccon, Martina Carraro, Eva Lechner: tutti gli azzurri a caccia di una medaglia nella nottata! ????????… - Gazzetta_it : Olimpiadi, il programma del 27 luglio. Gare, orari, italiani in gara e deve vederle in tv #Tokyo2020 - ilPostSport : Il programma con date e orari di tutte le gare più attese ai Giochi olimpici di Tokyo, da sabato 24 a domenica 8 ag… - periodicodaily : Tokyo-2020 calendario: tutti gli eventi del 27 Luglio #Tokyo2020 #27luglio #olimpiadi @Angelic00771245 - ViViCentro : Olimpiadi Tokyo 2020: Dopo la giornata di ieri che ha visto gli azzurri aggiudicarsi 3 medaglie d’Argento e 1 di Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Olimpiadi

... nel corso del torneo di basket 3 3 donne alle2020 Tokyo hanno perso soltanto contro gli ... I due successi infatti, uniti alche farà incrociare le rumene e la Francia oggi, ci ...È con quelle che gli azzurri sperano di conquistare un oro che, a queste, non è ancora ...gare Martedi 27 Luglio 2021 Ore 23:30 (del 26/7) - TRIATHLON femminile (FINALE); Ore 0:00 -...I risultati dell'Italia alle Olimpiadi oggi 27 luglio, il programma delle gare in calendario e dove vederle in TV e in chiaro sulla Rai. In mattinata si continua con le gare di pallanuoto per la fase ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono in maniera travolgente, mercoledì 28 luglio andrà in scena la quinta giornata e si preannuncia grandissimo spettacolo con un'abbuffata di sport e tantissimi titol ...