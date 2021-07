Calcio: Gravina, inapplicabile limite 50% capacità stadi (Di martedì 27 luglio 2021) "Riteniamo non soddisfacente il limite del 50% perché inapplicabile, il nostro distanziamento sociale non permette di occupare un seggiolino si e uno. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) "Riteniamo non soddisfacente ildel 50% perché, il nostro distanziamento sociale non permette di occupare un seggiolino si e uno. Abbiamo chiesto al Governo di valutare la ...

Advertising

ivanfcardia : Per i ripescaggi s’aspetta il 2 agosto. Se non cambia nulla: in B, Cosenza; in C, Picerno già ammesso, Latina, Andr… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina presenta una bozza del suo progetto per la riforma della Serie A, molte società sono scettiche sul nuovo… - giuseppe2101 : Calcio: Gravina, un grazie a Poste Italiane, ora guardiamo alla qualificazione ai mondiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Valutiamo il Green Pass anche per i tesserati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Valutiamo il Green Pass anche per i tesserati' -