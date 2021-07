Bimbo si amputa un dito con la sedia sdraio: tragedia in spiaggia a Palinuro (Di martedì 27 luglio 2021) Bimbo si amputa un dito con la sedia sdraio. La brutta disavventura per il piccolo si è verificata nel weekend sulla spiaggia della Saline di Palinuro, in Cilento, provincia di Salerno: il piccolo stava cercando di sedersi sulla sdraio quando è rimasto incastrato con la mano nella sedia, amputandosi un dito. Soccorso in un primo momento dai genitori, il bambino è stato medicato all’ospedale di Vallo della Lucania. Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo per una famiglia ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 27 luglio 2021)siuncon la. La brutta disavventura per il piccolo si è verificata nel weekend sulladella Saline di, in Cilento, provincia di Salerno: il piccolo stava cercando di sedersi sullaquando è rimasto incastrato con la mano nellandosi un. Soccorso in un primo momento dai genitori, il bambino è stato medicato all’ospedale di Vallo della Lucania. Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo per una famiglia ...

Advertising

robertopontillo : RT @fanpage: Doveva essere una giornata di giochi e relax, ma si è trasformato in un incubo. Le condizioni del piccolo - fanpage : Doveva essere una giornata di giochi e relax, ma si è trasformato in un incubo. Le condizioni del piccolo - KiuppusDeWumpus : Leggo che un bimbo in spiaggia si amputa dito con una sedia sdraio, solo a leggerlo mi spavento. - salernonotizie : Panico a Palinuro: bimbo si amputa falangetta per un incidente con la sdraio - InfoCilentoWeb : Incidente a Palinuro: bimbo si amputa dito in spiaggia -