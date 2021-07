Allegri: “Pensiamo al futuro e non al passato. Tornare mi emoziona, i giovani valore aggiunto” (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano Allegri, neo allenatore della Juventus, sta parlando nella consueta conferenza stampa di prestazione. Il tecnico toscano si è detto emozionato di Tornare a vestire bianconero e voglioso di guardare al futuro piuttosto che al passato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Pensiamo al futuro e non al passato come ha detto anche il presidente Agnelli. Tornare qui mi emoziona. I giovani sono un valore aggiunto per questo club”. Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano, neo allenatore della Juventus, sta parlando nella consueta conferenza stampa di prestazione. Il tecnico toscano si è dettoto dia vestire bianconero e voglioso di guardare alpiuttosto che al. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “ale non alcome ha detto anche il presidente Agnelli.qui mi. Isono unper questo club”. Foto: Instagram ...

