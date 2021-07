Yara morta a 16 anni | investita e uccisa dall' amica del cuore ' Ora è distrutta | non parla con nessuno'

(Di lunedì 26 luglio 2021)Gattavecchi aveva solo 16: ha lottato tra la vita e la morte per giorni, in ospedale a Siena, ma non ce l'ha fatta. A investirlalmente, con la sua auto con cui era alle prime armi, la ...

Ma una manovra sbagliata l'ha portata a investiree a schiacciarla contro un muro. 'Anche lei è una vittima in questa tragedia, non abbiamo rancore', ha detto al Corriere Luca Gattavecchi, lo ...- - > Immediata la chiamata al 118 che ha fatto intervenire l'elisoccorso, ma nonostante gli sforzi dei medici dell' Ospedale Le Scotte di Siena,non ce l'ha fatta ed ènella tarda ...Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita ...Yara Gattavecchi aveva solo 16 anni: ha lottato tra la vita e la morte per giorni, in ospedale a Siena, ma non ce l'ha fatta. A investirla mortalmente, con la sua auto con cui era alle ...