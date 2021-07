Onu: Draghi, ‘crisi sanitaria ha generato crisi alimentare’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “La crisi globale ha spinto milioni di persone al di sotto della soglia di povertà. Condizioni meteorologiche estreme e interruzioni degli approvvigionamenti hanno contribuito all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. L’indice dei prezzi delle materie prime agricole registra un incremento del 30 % rispetto al mese di gennaio 2020 ed è prossimo ai livelli massimi degli ultimi otto anni. Di conseguenza, la piaga della malnutrizione si sta diffondendo. La malnutrizione in tutte le sue forme è diventata la causa principale di malattie e di morte”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervendo al Pre-Vertice del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Laglobale ha spinto milioni di persone al di sotto della soglia di povertà. Condizioni meteorologiche estreme e interruzioni degli approvvigionamenti hanno contribuito all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. L’indice dei prezzi delle materie prime agricole registra un incremento del 30 % rispetto al mese di gennaio 2020 ed è prossimo ai livelli massimi degli ultimi otto anni. Di conseguenza, la piaga della malnutrizione si sta diffondendo. La malnutrizione in tutte le sue forme è diventata la causa principale di malattie e di morte”. Così il presidente del Consiglio Mario, intervendo al Pre-Vertice del ...

