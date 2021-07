Olimpiadi, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Federica Pellegrini accede alle semifinali dei 200 stile libero di nuoto. La "Divina" ha chiuso la propria batteria in quinta posizione in 1'57"33 e si è qualificata al prossimo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) -accede alle semifinali dei 200di nuoto. La "Divina" ha chiuso la propria batteria in quinta posizione in 1'57"33 e si è qualificata al prossimo ...

Advertising

fanpage : #giochiolimpici #Tokyo2020 Federica Pellegrini vola in Semifinale. - zazoomblog : Federica Pellegrini ecco quando gareggia alle Olimpiadi: chi è età carriera altezza chi è il fidanzato Instagram vi… - marcoluci1 : RT @fanpage: #giochiolimpici #Tokyo2020 Federica Pellegrini vola in Semifinale. - 1cyberella : Se Benedetta Pilato è stata eliminata perchè non ha fatto una buona prestazione a causa della pressione mediatica .… - annakiara119 : RT @chicazzoseiAle: A 33 anni, nella sua quinta Olimpiadi, QUINTA, Federica non deve dimostrare niente a nessuno Fatecela #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Federica Federica Pellegrini, batterie 200 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA BATTERIE 200 SL OLIMPIADI 2020 TOKYO Federica Pellegrini affronta le batterie dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi 2020 Tokyo : competerà nella terza batteria che da orario ufficiale dei Giochi sarà alle ore 12:...

Olimpiadi, Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero TOKYO (GIAPPONE) - Federica Pellegrini accede alle semifinali dei 200 stile libero di nuoto. La "Divina" ha chiuso la propria batteria in quinta posizione in 1'57"33 e si è qualificata al prossimo turno con il ...

Olimpiadi, il calendario e le gare in programma oggi Sky Sport Nuoto, Federica Pellegrini: “Mi sono salvata per un pelo, domani devo cambiare registro” Non una performance eccezionale, anzi, avanza con il brivido Federica Pellegrini all’esordio nella sua ... Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il ...

Federica Pellegrini in semifinale per un soffio nei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo: “ci proviamo!” E’ arrivato il momento tanto atteso: Federica Pellegrini ha fatto il suo esordio in quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Una gara tanto attesa in primis dalla Divina stessa, che ha lavorato sodo p ...

PELLEGRINI, DIRETTA BATTERIE 200 SL2020 TOKYOPellegrini affronta le batterie dei 200 metri stile libero alle2020 Tokyo : competerà nella terza batteria che da orario ufficiale dei Giochi sarà alle ore 12:...TOKYO (GIAPPONE) -Pellegrini accede alle semifinali dei 200 stile libero di nuoto. La "Divina" ha chiuso la propria batteria in quinta posizione in 1'57"33 e si è qualificata al prossimo turno con il ...Non una performance eccezionale, anzi, avanza con il brivido Federica Pellegrini all’esordio nella sua ... Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il ...E’ arrivato il momento tanto atteso: Federica Pellegrini ha fatto il suo esordio in quella che sarà la sua ultima Olimpiade. Una gara tanto attesa in primis dalla Divina stessa, che ha lavorato sodo p ...