Coninews : 2?1? anni dopo lo storico oro di Domenico #Fioravanti a Sydney 2000, Nicolò #Martinenghi riporta il nuoto azzurro s… - Eurosport_IT : MARTINENGHI È UN AUTENTICO SILURO ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming Rivivi la final… - Radio1Rai : ??#Tokyo2020 #Argento per l'Italia nella staffetta 4x100 #SL Il quartetto azzurro Alessandro #Miressi Thomas #Ceccon… - Agenzia_Italia : Nuoto azzurro nella storia con l'argento dei ragazzi della 4x100 stile libero, bronzo di Martinenghi - defrogging : RT @Coninews: 2?1? anni dopo lo storico oro di Domenico #Fioravanti a Sydney 2000, Nicolò #Martinenghi riporta il nuoto azzurro sul podio o… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto azzurro

Il quartetto(Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti. Poco dopo arriva anche il bronzo nel: Martinenghi se lo ...TOKYO (GIAPPONE) " L'Italia vince la medaglia d'argento nella 4×100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartettoformato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso in 3'1011 (nuovo record italiano), battuta solo dagli Stati Uniti (3'0897). Bronzo per l'Australia in 3'...Alle 12:00 di quest'oggi, Federica Pellegrini inizierà il cammino della sua quinta olimpiade, partecipando alle batterie dei suoi 200 stile libero ...TOKYO (GIAPPONE) - L’Italia vince la medaglia d’argento nella 4×100 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il quartetto azzurro formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e ...