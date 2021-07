Meloni: mi vaccinerò e non sono no vax ma ho dubbi sui giovani (Di lunedì 26 luglio 2021) "Io non sono no vax, considero fondamentale la campagna vaccinale che in Italia sta andando bene" e "come ho detto e ripeto mi vaccinerò" ma "senza foto perchè non amo queste cose e non è così che i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) "Io nonno vax, considero fondamentale la campagna vaccinale che in Italia sta andando bene" e "come ho detto e ripeto mi" ma "senza foto perchè non amo queste cose e non è così che i ...

zazoomblog : Meloni: Non sono no vax mi vaccinerò ma ho dubbi sui giovani - #Meloni: #vaccinerò #dubbi #giovani - MediasetTgcom24 : Meloni: 'Non sono no vax, mi vaccinerò ma ho dubbi sui giovani' #Covid - Profilo3Marco : RT @fraversion: Giorgia Meloni a #MorningNews: 'Sì, mi vaccinerò. Ma non metterò la foto'. - fraversion : Giorgia Meloni a #MorningNews: 'Sì, mi vaccinerò. Ma non metterò la foto'. - Mauri71o : RT @ISentinellidi: Meloni: 'non vaccinerò mia figlia neanche in catene'. Ha 5 anni, la #vaccinazione contro il #Covid è prevista dai 12. Qu… -

La confessione di Paolo Viviano, no vax pentito: 'Ho visto troppa gente morire' Non sono contraria, ma molto timorosa...' - - > Leggi Anche Meloni: 'Non sono no vax, mi vaccinerò ma ho dubbi sui giovani' 'Ho visto in rianimazione persone di 40 - 45 anni in pericolo di vita, ho ...

