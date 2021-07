Il Napoli piomba su Xherdan Shaqiri | in scadenza col Liverpool | contatti avviati

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ilsuincol.I Reds avrebbero un'opzione per rinnovare ma al momento non è stata esercitata L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ilmattino.it

Era un sabato e il teatro Cilea diera zeppo, il primo esaurito della mia vita. Inizia lo spettacolo e dopo appena 20 minuti scoppia il contatore e la salanell'oscurità. Io ero ...Malcuit sugli scudi E la posizione delal riguardo qual è? La risposta a questo quesito l'ha fornita Aurelio De Laurentiis in una delle sue prime chiacchierate con la stampa dopo i lunghi mesi ...Il Napoli piomba su Xherdan Shaqiri in scadenza col Liverpool .I Reds avrebbero un'opzione per rinnovare ma al momento non è stata esercitata ...Xherdan Shaqiri, secondo quanto riportano dall'Inghilterra, sarebbe finito nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis.