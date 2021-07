ePrix Londra | l' errore di Di Grassi su una manovra consentita

Advertising

Il resoconto di Gara 1 "It's coming home!" : il motto inglese per gli Europei maschili di calcio diventa quello di Dennis nella prima manche dell'di. Il pilota britannico, alla sua prima ...La manovra di Lucas di Grassi, decisa dal box Audi nell'di, è di gran lunga il momento caratterizzante la seconda gara corsa nel week end. I paragoni con lo stratagemma tattico adottato da Ross Brawn nel 1998 a Silverstone, che permise a ...Audi ha provato a sfruttare il regolamento e le norme in regime di Safety Car per portare Di Grassi in testa, in un "cortocircuito" delle regole che solo per un dettaglio non ha premiato il team ...Durante lo scorso weekend si è disputato il doppio appuntamento di Formula E a Londra. Una doppia gara che ha permesso a De Vries di tornare in testa al Mondiale a due gare dalla fine. Il doppio appun ...