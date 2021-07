Dani Alves | «Non c’è patriottismo nel nostro Paese | conta poco la storia»

Advertising

AgostinoPastore : @ildpaa @_esegesi_ @Inter A parte che erano 32, a 33 ha giocato l’ennesimo mondiale titolare al posto di un certo D… - Ceruzinho : RT @invernomuto4: @Ceruzinho Mica l'ha fatto Dani Alves - giulielle16_ : Che bello che pure i calciatori brasiliani hanno parlato dell'argento della piccolina nello skate. MI POSSO EMOZION… - invernomuto4 : @Ceruzinho Mica l'ha fatto Dani Alves - aurelianoV2 : @_brigno il pendolino e dani alves erano e sono tipo 15 categorie sopra -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves

Grazie a questo punto la nazionale capitanata damantiene il primo posto in classifica. Scoppiettante il match tra Francia e Sudafrica con i galletti che si riscattano dopo il ko della ...Grazie a questo punto la nazionale capitanata damantiene il primo posto in classifica. Scoppiettante il match tra Francia e Sudafrica con i galletti che si riscattano dopo il ko della ...Arabia Saudita-Brasile è una partita valida per il gruppo D del torneo di calcio dei Giochi Olimpici: pronostici, formazioni e streaming.Pareggio a reti bianche tra verdeoro e Costa d'Avorio. I galletti battono 4-3 il Sudafrica grazie a una tripletta di Gignac. Vince anche l'Argentina ...