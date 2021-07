Covid Lombardia, oggi 177 contagi e un morto: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 177 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 8.606, per un indice di positività del 2%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 151, in aumento di una unità rispetto a ieri, e 28 in terapia intensiva, uno in più di ieri. Le vittime sono 33.817 dall’inizio della pandemia. Sono 66 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 42 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 177 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un nuovo decesso. Secondo i dati diffusi da Regione, i tamponi effettuati sono stati 8.606, per un indice di positività del 2%. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 151, in aumento di una unità rispetto a ieri, e 28 in terapia intensiva, uno in più di ieri. Le vittime sono 33.817 dall’inizio della pandemia. Sono 66 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 42 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla ...

