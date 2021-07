Bonus matrimoni: confermato il contributo per le imprese, decreto in Gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni bis convertito in legge con modificazioni, tra cui si inserisce il Bonus matrimoni per sostenere economicamente il comparto delle cerimonie nuziali, su cui pandemia e restrizioni si sono abbattuti duramente. Nelle scorse settimane, infatti, è stata bocciata dalla commissione Bilancio a Montecitorio la detrazione per gli sposi prevista in un emendamento al decreto Sostegni bis, mentre ha ottenuto l’approvazione il contributo a fondo perduto per gli operatori del settore wedding. Trai 500 emendamenti presentati al decreto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) Pubblicato inUfficiale ilSostegni bis convertito in legge con modificazioni, tra cui si inserisce ilper sostenere economicamente il comparto delle cerimonie nuziali, su cui pandemia e restrizioni si sono abbattuti duramente. Nelle scorse settimane, infatti, è stata bocciata dalla commissione Bilancio a Montecitorio la detrazione per gli sposi prevista in un emendamento alSostegni bis, mentre ha ottenuto l’approvazione ila fondo perduto per gli operatori del settore wedding. Trai 500 emendamenti presentati al...

stefbald : @MastriTina i soldi servono per il bonus matrimoni - savingitalians : RT @kittesencul: Han trovato subito i soldi per il bonus matrimoni, per il superbonus ai ricchi, per le grandi imprese che poi delocalizzan… - fgr62 : RT @kittesencul: Han trovato subito i soldi per il bonus matrimoni, per il superbonus ai ricchi, per le grandi imprese che poi delocalizzan… - kittesencul : Han trovato subito i soldi per il bonus matrimoni, per il superbonus ai ricchi, per le grandi imprese che poi deloc… - TommyBrain : RT @PgGrilli: Di bonus in bonus non si fece mai crescita. Bonus matrimoni: sì al ristoro a fondo perduto per le imprese, no alla detrazion… -