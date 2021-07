Agcom | il Sic nel 2019 a 18 | 1 mld -1 | 4% su anno | media audiovisivi al 48%**

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug.(Adnkronos) – Il Sistema Integrato delle Comunicazioni (Sic) per l’ha evidenziato un valore pari a 18,1 miliardi di euro, l’1,01% del Pil, con una riduzione dell’1,4% rispetto al 2018, in controtendenza rispetto al trend di crescita che ha interessato, nel medesimo periodo, l’economia nazionale. E’ quanto emerge dalla Relazione annuale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni illustrata oggi alla Camera dal presidente Giacomo Lasorella. Tra le diverse aree economiche che compongono il Sic, quella dei servizi die radio conferma il primato, con un peso del 48%. L'articolo ...

