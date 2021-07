A Bergamo quattro Bandiere Arancioni: Almenno San Bartolomeo, Clusone, Gromo e Sarnico (Di martedì 27 luglio 2021) Almenno San Bartolomeo, Clusone, Gromo e Sarnico: sono questi i quattro Comuni della provincia di Bergamo ai quali il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione. Il riconoscimento, che premia la vocazione turistica dei Comuni dell’entroterra con un massimo di 15mila abitanti, si basa non solo su un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma anche sulla capacità di offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021)San: sono questi iComuni della provincia diai quali il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione. Il riconoscimento, che premia la vocazione turistica dei Comuni dell’entroterra con un massimo di 15mila abitanti, si basa non solo su un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma anche sulla capacità di offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI ...

Advertising

ClaudioPace : @Stefano83204417 @Presidentissim0 @GiorgiaMeloni Conosco Bergamo, bellissima città, ci lavorai per due mesi negli a… - aliamadylan : sono in auto con anche quattro sconosciuti di bergamo e uno assomiglia un sacco a luca zigliana del collegio (che è di bergamo poi) lool - GiulianaDaniel2 : RT @UsuelliMichele: Ci sono stati diversi giornali online che hanno trattato il tema della diffusione della 'variante Delta' in Lombardia,… - montagne_paesi : Fiera, ASST Papa Giovanni offre lo screening gratuito contro l’epatite C per chi si vaccina nel week end - Montagne… - Jpolemica666 : RT @CollotMarta: Questa è la vera faccia della 'democrazia' sbandierata ai quattro venti da #Biden e dall'Unione Europea. Ancora una volta… -