Weathering with You – La ragazza del tempo (2019): Tra magia e amore (Di domenica 25 luglio 2021) Weathering with You – La ragazza del tempo Titolo originale: Tenki no ko Anno: 2019 Paese: Giappone Genere: Animazione, Fantasy Produzione: CoMix Wave Inc. Distribuzione: Nexo Digital Durata: 101 minuti Regia: Makoto Shinkai Sceneggiatura: Makoto Shinkai Fotografia: Ryôsuke Tsuda Montaggio: Makoto Shinkai Musiche: Radwimps Attori: Kotaro Daigo, Nana Mori, Shun Oguri, Tsubasa Honda, Sakura Kiryu, Sei Hiraizumi Trailer di Wheathering with YouDopo l’enorme successo di City Hunters, Private Eyes, la stagione degli anime prosegue al cinema dal ... Leggi su locchiodelcineasta (Di domenica 25 luglio 2021)You – LadelTitolo originale: Tenki no ko Anno:Paese: Giappone Genere: Animazione, Fantasy Produzione: CoMix Wave Inc. Distribuzione: Nexo Digital Durata: 101 minuti Regia: Makoto Shinkai Sceneggiatura: Makoto Shinkai Fotografia: Ryôsuke Tsuda Montaggio: Makoto Shinkai Musiche: Radwimps Attori: Kotaro Daigo, Nana Mori, Shun Oguri, Tsubasa Honda, Sakura Kiryu, Sei Hiraizumi Trailer di WheatheringYouDopo l’enorme successo di City Hunters, Private Eyes, la stagione degli anime prosegue al cinema dal ...

Advertising

occhiocine : Weathering with You – La ragazza del tempo (2019): Tra magia e amore - x_aimiya : ho appena finito di guardare weathering with you. piango tantissimo è stupendo #anime #WeatheringWithYou - skyyseul : i muffin fatti da me e mio cugino :D ++ abbiamo guardato weathering with you !! - yukauntitled : Weathering with You molto carino ma Your Name rimane superiore nel mio cuore - misfitcIub : appena finito di vedere con mia cugina weathering with you lei l’ha considerato una cagata io ho pianto come una da… -