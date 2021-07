Vaccini: Fratoianni, ‘Salvini non confonda libertà coi No Vax, liscia pelo a rabbia’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Salvini ha visto piazze sorridenti. Noi abbiamo visto Forza Nuova e Casa Pound alla testa delle manifestazioni, insulti alla stampa e agli scienziati e indecenti paragoni tra il green pass e le leggi razziali. La libertà è una cosa troppo seria per confonderla con queste manifestazioni”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Salvini ha visto piazze sorridenti. Noi abbiamo visto Forza Nuova e Casa Pound alla testa delle manifestazioni, insulti alla stampa e agli scienziati e indecenti paragoni tra il green pass e le leggi razziali. Laè una cosa troppo seria per confonderla con queste manifestazioni”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

