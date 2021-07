Traffico Roma del 25-07-2021 ore 10:30 (Di domenica 25 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione la domenica mattina prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare scarsi gli spostamenti anche sulle principali vie di comunicazione che collegano la città con le zone del litorale laziale agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 alla Borghesiana nella città di Roma prudenza per un incidente su via Casilina altezza via Siculiana in prossimità della zona universitaria La Sapienza procedono i lavori di potatura lungo Viale Ippocrate che rimane chiusa in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione la domenica mattina prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare scarsi gli spostamenti anche sulle principali vie di comunicazione che collegano la città con le zone del litorale laziale agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 alla Borghesiana nella città diprudenza per un incidente su via Casilina altezza via Siculiana in prossimità della zona universitaria La Sapienza procedono i lavori di potatura lungo Viale Ippocrate che rimane chiusa in ...

