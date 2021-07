Tokyo 2020, scherma. Santarelli: “Fa male non essere sul podio, ora testa alla squadra” (Di domenica 25 luglio 2021) “Il mio avversario è uno molto arcigno, ma se si vuole vincere una medaglia si devono battere i primissimi del ranking come lui, e oggi non ci sono riuscito“. Così Andrea Santarelli commenta la sconfitta nella finale per terzo posto nel torneo di spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non mi sento di aver tirato male, né di esser salito col rammarico della semifinale – spiega l’azzurro -. Chiaramente mi fa male pensare a quel podio senza di me, ma ne devo prendere atto”. “Ora si ricomincia dal torneo a squadre, lì conta la coesione” ha aggiunto in conclusione ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “Il mio avversario è uno molto arcigno, ma se si vuole vincere una medaglia si devono battere i primissimi del ranking come lui, e oggi non ci sono riuscito“. Così Andreacommenta la sconfitta nella finale per terzo posto nel torneo di spada maschile alle Olimpiadi di. “Non mi sento di aver tirato, né di esser salito col rammarico della semifinale – spiega l’azzurro -. Chiaramente mi fapensare a quelsenza di me, ma ne devo prendere atto”. “Ora si ricomincia dal torneo a squadre, lì conta la coesione” ha aggiunto in conclusione ...

