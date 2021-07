Tokyo 2020, Odette Giuffrida medaglia di bronzo nel judo (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l'argento di Rio arriva il bronzo a Tokyo per Odette Giuffrida nel torneo di judo 52 kg. Prima europea a vincere due medaglie olimpiche. Nella finale per il bronzo supera per ippon l'ungherese Reka Pupp al golden score. E' la quarta medaglia della spedizione italiana ai Giochi di Tokyo 2020.Romana, classe 1994, dopo l'argento di Rio nel 2020 ha riportato l'Italia sul tetto d'Europa dopo 12 anni; impresa sfiorata anche quest'anno, in cui ha vinto l'argento continentale. Il tatami è il suo 'mondo', in cui è approdata, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l'argento di Rio arriva ilpernel torneo di52 kg. Prima europea a vincere due medaglie olimpiche. Nella finale per ilsupera per ippon l'ungherese Reka Pupp al golden score. E' la quartadella spedizione italiana ai Giochi di.Romana, classe 1994, dopo l'argento di Rio nelha riportato l'Italia sul tetto d'Europa dopo 12 anni; impresa sfiorata anche quest'anno, in cui ha vinto l'argento continentale. Il tatami è il suo 'mondo', in cui è approdata, ...

