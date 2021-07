Napoli | Spalletti | “Obiettivo arrivare tra le prime quattro Serve una rosa forte”

(Di domenica 25 luglio 2021) Luciano, tecnico del, analizza in conferenza stampa gli obiettivi della squadra azzurra per il prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche su lavoro del patron De Laurentiis

Dovrebbe essere ancora tinto d'azzurro il futuro di Andrea Petagna, attaccante arrivato ala scorsa estate, dopo l'esperienza alla Spal. Il centravanti, formatosi nelle giovanili del ......Calciomercato/ James Rodriguez in arrivo se parte Lorenzo Insigne CALCIOMERCATONON MOLLA KOULIBALY Ilsi sta muovendo in questo calciomercato estivo al fine di ...Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, l’ex centravanti del Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa ha detto la sua su Victor Osimhen: “Paradossalmente, a volte, ...Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro per il centrocampista infortunatosi ieri nell'amichevole contro la Pro Vercelli ...