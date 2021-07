LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Errigo batte nettamente Elsharkawy. Batini eliminata all’esordio. A breve in pedana Volpi (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.11 La russa Korobeynikova batte 15-3 la tunisina Boubakri. 4.09 Grande equilibrio tra la statunitense Dubrovich contro la tedesca Ebert con quest’ultima avanti alla fine del primo periodo 7-6. 4.07 La russa Korobeynikova avanti 10-2 contro la tunisina Boubakri. 4.06 Ross chiude 15-5 contro Karamete. 4.03 Ross ha praticamente ipotecato il passaggio del turno. La statunitense è avanti 11-3 sulla turca Karamete. 4.00 La prossima azzurra a scendere in pedana sarà Alice Volpi contro l’ungherese Kata Kondricz alle ore 4.25 italiane. 3.57 In pedana ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.11 La russa Korobeynikova15-3 la tunisina Boubakri. 4.09 Grande equilibrio tra la statunitense Dubrovich contro la tedesca Ebert con quest’ultima avanti alla fine del primo periodo 7-6. 4.07 La russa Korobeynikova avanti 10-2 contro la tunisina Boubakri. 4.06 Ross chiude 15-5 contro Karamete. 4.03 Ross ha praticamente ipotecato il passaggio del turno. La statunitense è avanti 11-3 sulla turca Karamete. 4.00 La prossima azzurra a scendere insarà Alicecontro l’ungherese Kata Kondricz alle ore 4.25 italiane. 3.57 In...

Advertising

fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - zazoomblog : LIVE – Scherma fioretto femminile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #fioretto #femminile #seconda - zazoomblog : LIVE – Scherma spada maschile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #spada #maschile #seconda - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Luigi Samele, l'azzurro si arrende a Szilagyi - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele si gioca l’oro ci siamo! - #Scherma #Olimpiadi #Tokyo… -