Juventus su più fronti: da Kaio Jorge a Frabotta (Di domenica 25 luglio 2021) Bianconeri al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una squadra pronta per giocarsi la stagione ai massimi livelli. Urge però muovere lo scacchiere: la Serie A comincia il 22 agosto e ci sono ancora diverse situazioni da sciogliere. Da Kio Jorge a Frabotta passando per Demiral, la Juventus è al lavoro su più fronti. Juventus su più fronti: quali sono le situazioni? Tra Juventus e Atalanta sembra fatta per la cessione di Frabotta. Secondo Calciomercato.com il ragazzo della società bianconera volerà a Bergamo con la formula del prestito con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Bianconeri al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una squadra pronta per giocarsi la stagione ai massimi livelli. Urge però muovere lo scacchiere: la Serie A comincia il 22 agosto e ci sono ancora diverse situazioni da sciogliere. Da Kiopassando per Demiral, laè al lavoro su piùsu più: quali sono le situazioni? Trae Atalanta sembra fatta per la cessione di. Secondo Calciomercato.com il ragazzo della società bianconera volerà a Bergamo con la formula del prestito con ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus più Calciomercato Juventus, fumata bianca per il bomber - Raggiunto l'accordo Calciomercato Juventus, un colpo a sorpresa in attacco. Ci siamo. Kaio Jorge è ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Non più il Milan nemmeno il Napoli. Il giovane attaccante brasiliano è ...

AUDIO Calciomercato: Juve, Milan e Inter, tutte le ultimissime A meno di un mese dall'inizio del campionato, Juventus, Milan e Inter devono stringere i tempi per concludere le trattative avviate. I bianconeri ... Ogni giorno l'appuntamento con le trattative più ...

Lazio, Sarri sempre più vicino: ancora qualche dettaglio per decidere. Tuchel prolunga col Chelsea la Repubblica