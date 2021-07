Giulia Stabile, il tutorial di Malibù è virale: ecco come si balla (Di domenica 25 luglio 2021) Giulia Stabile, il ballo di Malibù è pazzesco ha mostrato come si balla in un video sul social Tik Tok, il tutorial è spiegato nel dettaglio. Giulia Stabile, il tutorial della canzone di Sangiovanni su TikTok (Screenshot)Tramite il profilo di Sangiovanni la vincitrice dell’edizione di Amici ha insegnato a ballare “Malibù” il singolo del suo Sangiovanni, ha usato le braccia come se fossero delle lancette. Inoltre ha dato la dimostrazione di essere una vera ballerina, ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021), il ballo diè pazzesco ha mostratosiin un video sul social Tik Tok, ilè spiegato nel dettaglio., ildella canzone di Sangiovanni su TikTok (Screenshot)Tramite il profilo di Sangiovanni la vincitrice dell’edizione di Amici ha insegnato are “” il singolo del suo Sangiovanni, ha usato le bracciase fossero delle lancette. Inoltre ha dato la dimostrazione di essere una vera ballerina, ...

