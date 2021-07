Docenti paritarie accusati di falso ideologico per aver messo presenza a studenti assenti. Assolti perché ingannati e minacciati (Di domenica 25 luglio 2021) La Corte di Cassazione (Sezione V Penale, Sentenza n. 25492/2021) ha confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di delitti di falso ideologico, commessi da tre apicali di due scuole paritarie, nell'attestazione delle presenze degli studenti durante le ore di lezione, delle attività didattiche e delle prove scritte svolte dagli studenti, al contempo non ritenendo responsabili i Docenti, indotti con inganno e talvolta minacce, quindi imposti a porre in essere le condotte materiali. Nelle azioni dei Docenti ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) La Corte di Cassazione (Sezione V Penale, Sentenza n. 25492/2021) ha confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una pluralità di delitti di, commessi da tre apicali di due scuole, nell'attestazione delle presenze deglidurante le ore di lezione, delle attività didattiche e delle prove scritte svolte dagli, al contempo non ritenendo responsabili i, indotti con inganno e talvolta minacce, quindi imposti a porre in essere le condotte materiali. Nelle azioni dei...

Advertising

orizzontescuola : Docenti paritarie accusati di falso ideologico per aver messo presenza a studenti assenti. Assolti perché ingannati… - B0bbina : RT @Adriana62722790: @fpinca15 @CorteCost @donatellastasio La Corte Costituzionale saprà fare chiarezza, non discrimina i docenti che hanno… - nivurella1 : RT @Wonderchicca1: Ho fiducia nella @CorteCost italiana non farà mai discriminazioni e selezione tra docenti di scuole paritarie!!!! Siam… - nivurella1 : RT @OuchZeal: Fiduciosi guardiamo alla Corte Costituzionale, la sola che può restituire uguaglianza e parità di diritti e trattamento ai do… - nivurella1 : RT @Adriana62722790: @fpinca15 @CorteCost @donatellastasio La Corte Costituzionale saprà fare chiarezza, non discrimina i docenti che hanno… -