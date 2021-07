Demme fuori fino a ottobre c’è anche l’ipotesi operazione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 luglio 2021) Non è affatto banale l’infortunio patito ieri da Diegonell’irruenta amichevole giocata contro la Pro Vercelli. Il tedesco è uscito malconcio da uno scontro di gioco, cose che possono succedere. Ma le conseguenze sono poco felici per il Napoli e per Spalletti. Il tedesco dovrà interrompere la preparazione e rimanere fermo almeno un paio di mesi. E’ quanto emerso dalla visita oggi a Villa Stuart col professor Mariani. Il professore farà poi un consulto con un luminare tedesco, c’èche si possa accelerare il processo di guarigione con un intervento chirurgico che potrebbe ridurre di quindici giorni i tempi di attesa. Lo ...