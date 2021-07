Contagi sopra quota 5mila | continua corsa ai vaccini

(Di domenica 25 luglio 2021) Mentre irestanolaai. Se da una parte c’è chi ha deciso di scendere in piazza contro la decisione del governo di estendere l’uso del Green pass, la necessità di possedere la certificazione verde per poter accedere ad alcuni servizi a partire da agosto ha accelerato la campagna vaccinale. Sono 5.140 i nuovida coronavirus in Italia registrati ieri 24 luglio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. Ci sono altri 5 morti, che portano a 127.942 il ...

PERUGIA Novantacinque, diecimila e due. Sono le tre cifre che segnano l'andamento della pandemia in Umbria: in un giorno 95 nuovi positivi e oltre 10mila dosi di vaccino somministrate, due ...Più che avanzare, la variante corre. In due settimane in Sicilia sono triplicati i contagi provocati dalla mutazione Delta del coronavirus — il 10 luglio erano 100 in tutta l'Isola, i dati aggiornati ...