Agguato nei Quartieri Spagnoli, 24enne ferito a colpi di pistola (Di domenica 25 luglio 2021) Sparatoria a Napoli nella notte, 24enne ricoverato in ospedale. Come riporta Il Mattino, un ragazzo di 24 anni è stato ferito a una gamba, da un colpo d’arma da fuoco e ricoverato a Villa Betania. Agguato a Napoli Alla polizia ha raccontato di essere stato avvicinato, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, da due malviventi con il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 luglio 2021) Sparatoria a Napoli nella notte,ricoverato in ospedale. Come riporta Il Mattino, un ragazzo di 24 anni è statoa una gamba, da un colpo d’arma da fuoco e ricoverato a Villa Betania.a Napoli Alla polizia ha raccontato di essere stato avvicinato, neidi Napoli, da due malviventi con il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agguato a Napoli, uomo ferito a colpi di pistola: 'Volevano rubarmi l'orologio' Un uomo di 24 anni è stato ferito a una gamba, la scorsa notte, da un colpo d'arma da fuoco e ricoverato a Villa Betania . Alla polizia ha raccontato di essere stato avvicinato, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, da due malviventi con il volto coperto a caschi, a bordo di una moto, che sotto la minaccia di una pistola lo avrebbero costretto a consegnare l'orologio. Sempre ...

