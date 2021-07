Voghera, le voci di chi è sceso in piazza: «Salvini non può difendere un assassino. Siamo qui per tutta l’umanità» – Il video (Di sabato 24 luglio 2021) Voghera è chiusa. Chiuse le persiane, sbarrati i portoni di accesso. Nessun negozio, supermercato o bar aperto. Nessuno per strada, qualcuno affacciato ai balconi o dalle finestre dei piani più alti. La manifestazione di oggi era attesa, forse troppo. La sindaca Paola Garlaschelli aveva messo in guardia i cittadini con un comunicato stampa, l’unico pubblicato da quando un assessore della sua giunta ha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, migrante di origini marocchine con precedenti per aggressioni e molestie. La manifestazione contro Massimo Adriatici invece si è svolta senza scontri. Il corteo era composto soprattutto da migranti, di prima e seconda generazione. ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021)è chiusa. Chiuse le persiane, sbarrati i portoni di accesso. Nessun negozio, supermercato o bar aperto. Nessuno per strada, qualcuno affacciato ai balconi o dalle finestre dei piani più alti. La manifestazione di oggi era attesa, forse troppo. La sindaca Paola Garlaschelli aveva messo in guardia i cittadini con un comunicato stampa, l’unico pubblicato da quando un assessore della sua giunta ha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, migrante di origini marocchine con precedenti per aggressioni e molestie. La manifestazione contro Massimo Adriatici invece si è svolta senza scontri. Il corteo era composto soprattutto da migranti, di prima e seconda generazione. ...

